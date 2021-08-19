Токаев: отношения Казахстана и России динамично развиваются

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, в ходе которой отметил динамичный рост взаимоотношений между двумя странами в торгово-экономической сфере.

"Отмечаю динамичный рост взаимоотношений между нашими государствами в торгово-экономической сфере", - сказал он, выразив удовлетворение тем, что за первые пять месяцев 2021 года объем взаимной торговли вырос на 26%, несмотря на связанные с пандемией трудности.

Далее глава государства отметил, что в повестке дня очень большие планы наращивания сотрудничества за счет конкретных проектов. "К настоящему времени благодаря усилиям правительств наших стран в различных сферах были созданы важные, если не сказать якорные проекты", - обратил внимание Токаев, подчеркнув, что интенсивная работа в данном направлении должна быть продолжена.