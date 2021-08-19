Ученые доработали "Спутник V" под штамм "дельта"

Ученые центра им.Гамалеи Минздрава России разработали вариант антикоронавирусной вакцины "Спутник V", модифицированый специально под штамм "дельта", - сообщил глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - рассказал ученый, правда, признав, что пока говорить о степени эффективности такой вакцины рано, передает "Интерфакс".

"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше априори никто сказать не может", - сказал Гинцбург, напомнив, что высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в РФ связаны именно с доминированием этого штамма, хотя в будущем возможны и другие мутации.