Мишустин встретился с Токаевым в Нур-Султане

Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сотрудничество между двумя странами и борьбу с коронавирусной пандемией.

Мишустин сообщил, что лидеры России и Казахстана станут участниками форума межрегионального сотрудничества.

"Готовимся к очередному форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств", - цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер отметил, что по линии кабминов у России и Казахстана имеются большие возможности для совместной работы, а также указал на развитие торгово-экономического сотрудничества между странами. "В первом полугодии 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем хорошей, рекордной цифры к концу года, для этого есть все предпосылки", - добавил Мишустин.

Глава правительства также сообщил и об успешном взаимодействии в инвестиционном направлении. Так, по его словам, российский бизнес задействован в 32 крупных проектах в Казахстане, а казахстанские коллеги принимают активное участие в проектах в России. Мишустин добавил, что ключевую роль здесь играет межрегиональный диалог.

Премьер-министр обсудил с главой государства и совместную борьбу с COVID-19. В частности, он напомнил о запуске производства российской вакцины от коронавируса в Казахстане, добавив, что с начала текущего года здесь произведено 5 млн доз препарата. "Уверен, что массовая иммунизация населения позволит нам наконец справиться с этой инфекцией", - отметил Мишустин.

Глава правительства выразил благодарность Токаеву за радушный прием. Мишустин также напомнил, что его первый зарубежный визит в качестве премьер-министра состоялся именно в эту страну. "Мы искренне дорожим дружбой, партнерством и сотрудничеством с братским Казахстаном", - заключил он.