МИД Казахстана призвал к мирному транзиту власти в Афганистане

МИД Казахстана опубликовал заявление, в котором содержится призыв обеспечить мирный транзит власти в Афганистане.

В заявлении уточняется, что Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане.

"Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации. Мы поддерживаем заявление Совета Безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права", - указано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Казахстана подчеркнули, что выполнение этих положений должно стать условием для начала диалога с новой властью Афганистана.