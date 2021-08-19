Синоптики обещают на Кубани тепло и дожди

В Краснодаре сегодня будет тепло - воздух прогреется до 28, но весь день будет идти дождь, а скорость ветра в порывах будет достигать 11 м/с, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дожди будут вызваны тем, что 19-21 августа через территорию края пройдут два фронтальных раздела, однако они будут кратковременными, локального характера, и значительно менее интенсивными и не такими продолжительными, как дожди 13-15 августа, - передает портал Юга.ру.

В целом в крае сохранится температура воздуха 28-30 днем и 19-21 ночью.

Пока в крае не отменяется и штормовое предупреждение, действующее до 21 августа – в отдельных районах возможны сильные дожди, ливни с грозой и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с, а на реках и водотоках бассейна реки Кубани на юго-востоке ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.