Пашинян поставил во главе МИД Армении свою правую руку

Экс-спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян стал министром иностранных дел РА. Соответствующий указ издал президент страны Армен Саркисян.

Документ размещен на его сайте.

"Принимая за основу предложение премьер-министра [Никола Пашиняна - ред.], согласно статье 150 Конституции, назначить Арарата Мирзояна на должность министра иностранных дел Армении", - сказано в нем.

Напомним, предыдущий глава, а точнее и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян подал в отставку до выборов в парламент - 27 мая, 31 мая его отставка была принята президентом. За Айвазяном написали заявления об уходе его заместители Гагик Галачян, Авет Адонц и Артак Апитонян, а также Армен Гевондян, отставку которого не приняли, так что он в течение полутора месяцев исполнял обязанности министра.

После победы "Гражданского договора" на выборах в парламент, 14 июля, Пашинян снял Армена Григоряна с должности главы Совбеза Армении и назначил его первым заместителем министра иностранных дел, фактически - исполняющим обязанности руководителя внешнеполитического ведомства.

Затем, формируя правительство, премьер в отведенный ему по Конституции 15-дневный срок назначил на постоянной основе всех министров, кроме главы МИД. И только сегодня одно из ключевых ведомств наконец обрело руководителя. Армен Григорян же вернулся на пост главы Совбеза.