Ставропольские пилоты выступят на фестивале тепловых аэростатов

Пилоты из Ессентуков и Железноводска выступят в конце августа в Нижнем Новгороде на Международном фестивале тепловых аэростатов "Приволжская фиеста", - сообщает агентство "Победа26".

Ессентуки представят Владислав Предыбайло и Рамазан Бапинаев, Железноводск – президент ставропольской краевой федерации воздухоплавания Виталий Ненашев и Владимир Ярощук.

"Один из самых больших и известных городов России - Нижний Новгород - отмечает в эти дни свой 800-летний юбилей грандиозным фестивалем воздухоплавания, в котором участвуют 30 аэростатов со всей страны. Приятно присоединиться к этому событию, тем более что наша команда приехала сюда впервые", - рассказал Предыбайло.