США разрешили эвакуационные рейсы из Кабула - СМИ

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило американским авиаперевозчикам и гражданским пилотам полеты в Кабул для осуществления эвакуационных рейсов из афганской столицы при условии получения предварительного одобрения от Пентагона, - сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

"В связи с отсутствием служб управления воздушным движением на большой высоте без соответствующего разрешения американские авиаперевозчики не могут осуществлять полеты в Кабул", - отметили в ФАУ, передает ТАСС.

Напомним, боевики движения запрещенной в России террористической организации "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Западные страны эвакуируют оттуда своих граждан и сотрудников посольств.