Аргентинские ученые подтвердили высокую иммунность комбинированной вакцины

Комбинация "Спутника V" c Moderna показала повышенный иммунный ответ – показало исследование, проводившееся в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), - сообщил замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте.

"При сравнении вакцинации двумя компонентами "Спутника V" и комбинации российского препарата с вакциной компании Astrazeneca не было замечено значительных изменений в иммуногенности, но было большее влияние при комбинации "Спутника V" с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный ответ", - цитирует чиновника пресс-служба Минздрава Аргентины, передает ТАСС.

Результаты исследования комбинации "Спутника V" c препаратом китайской компании Sinopharm "все еще анализируются", - добавил Ферранте.

Напомним, Аргентина стала третьей страной в мире после России и Беларуси, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, а уже 29 декабря в стране начали прививать им медработников.