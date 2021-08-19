Меркель высказала благодарность Мирзиееву за поддержку эвакуационных рейсов

Накануне лидеры Узбекистана и Германии провели телефонный разговор по вопросу эвакуации из Афганистана граждан Германии транзитом через Узбекистан. В ходе телефонной беседы по инициативе немецкой стороны канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за поддержку при выполнении немецких рейсов из Афганистана, - сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер... позвонила президенту Узбекистана Мирзиееву и поблагодарила его за материально-техническую поддержку при выполнении немецких эвакуационных рейсов", - говорится в сообщении, передает Sputnik Узбекистан.

Также Меркель обсудила ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом.

Ранее канцлер ФРГ провела переговоры с главами государств и правительств Франции, Великобритании, Италии, Пакистана и Катара.