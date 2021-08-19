Патрушев: Россия будет решать вопросы с Афганистаном миром

Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, РФ будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, чтобы искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования проблем, существующих в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

"На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ, отметив, что для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует "московский формат", передает РИА Новости.

"Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию", - отметил Патрушев, акценировав: Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону.

"Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - добавил секретарь СБ РФ.