Маршрут "Ласточки" продлится до аэропорта Минеральные Воды

Власти Ставрополья планируют продлить маршрут пригородного электропоезда "Ласточка" до аэропорта Минеральные Воды, - сообщил накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, уточнив, что сам аэропорт ждет реконструкция.

"Мы ходим довести нашу "Ласточку" прямо до аэропорта Минеральных Вод. В следующем году мы начинаем его реконструкцию, расширим его пассажиропоток, как мы считаем, до 5 млн человек в год", - сказал он.

Владимиров также отметил, что проект реконструкции аэропорта сейчас находится в стадии экспертизы. Пригородные экспрессы на маршруте Минеральные Воды-Кисловодск были запущены в сентябре 2019 года.