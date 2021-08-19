Жителей столичного региона ждут дожди и грозы

Жителей Москвы и Подмосковья сегодня ждет облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и даже грозы, - сообщает сайт Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 22 до 24 градусов тепла, в ночь на пятницу температура опустится до 14 градусов. В Подмосковье прогнозируют до 30 градусов тепла, ночью - от 11 до 16 градусов, - передает ТАСС.

Порывы южного ветра сегодня во время грозы могут достигать 17 м/с, - говорится в сообщении.