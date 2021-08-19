Роспотребнадзор: избавиться от коронавируса полностью не получится

Полное прекращение циркуляции коронавируса маловероятно, - заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Полная элиминация вируса вряд ли возможна, поскольку до настоящего момента не известно нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус передался человеку, преодолев межвидовой барьер, эти аспекты еще предстоит изучать", - отметил ученый, передает РИА Новости.

Ранее Горелов предупреждал, что когда уровень иммунитета достигнет 80%, коронавирус станет сезонным заболеванием. Изменяясь, он приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, - пояснил эпидемиолог.