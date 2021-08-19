Байден: американские военные могут задержаться в Афганистане

Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

"Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех их вывезти", - поведал Байден, добавив, что постарается уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки - до 31 августа, передает РИА Новости.

Сейчас в Афганистане остаются 10-15 тыс американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тыс афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.

Также президент отметил, что запрещенное в России террористическое движение "Талибан" сотрудничает с США в эвакуации американцев, однако с вывозом местных жителей есть проблемы.