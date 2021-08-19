Осенью россиян ждет масштабная волна гриппа – иммунолог

Нынешней осенью Россию ждет более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем в прошлом году, - заявил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.

Минувшей осенью российские медики гораздо реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, что стало побочным следствием мер, которые вводились против распространения коронавирусной инфекции.

"В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя все равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, пройдя вакцинацию от гриппа", – рассказал иммунолог, передает РИА Новости.

Причем чтобы не заболеть осенью, вакцинироваться от гриппа следует уже сейчас, причем прививка против гриппа наиболее важна для пожилых людей и для людей, ослабленных хроническими заболеваниями. Кроме того, можно сделать прививку от гриппа детям, для которых эта болезнь опаснее, чем для взрослых, - добавил Николай Крючков.