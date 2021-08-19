Защитники Панджшера намерены бороться с талибами до конца - СМИ

Бойцы сопротивления в афганской провинции Панджшер, которая остается неподконтрольной запрещенному в России террористическому движению "Талибан", призывают западные страны помочь им оружием, - говорится в заявлении их лидера Ахмада Масуда, опубликованном газетой Washington Post.

Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана - сын покойного главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с талибами.

По словам Масуда-младшего, США и их союзники "покинули поле битвы", но Америка все еще может быть "великим арсеналом демократии".

"Я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед конгрессом и администрацией президента США Джо Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях", - заявил лидер повстанцев, цитирует его РИА Новости.

Также Масуд сообщил, что на его призыв откликнулись бойцы афганской армии, они направляются в Панджшер с оружием и техникой, а также силы спецназа.

"Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения", - говорится в заявлении.