Коронавирусом в Казахстане за сутки заразились более семи тысяч человек

За минувшие сутки, 18 августа, в Казахстане зарегистрировано 7 337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает министерство здравоохранения страны.

Лидирует по числу инфицированных Алматы – 1570 человек, на втором месте -

Карагандинская область с 977 заболевшими, на третьем - Нур-Султан с 824 новыми пациентами, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Атырауской области (450), Алматинской области (423), Шымкенте (418), а также в Актюбинской (401), Павлодарской (388), Акмолинской (286), Костанайской (264), Кызылординской (232), Восточно-Казахстанской (227), Жамбылской (221), Мангистауской (216), Западно-Казахстанской (168), Северо-Казахстанской (166) и Туркестанской (106) областях.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 715 716 случаев заражения коронавирусом.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции достигло 7 988 человек, от пневмонии с признаками коронавируса - 4 129 человек. Только за минувшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции и пневмонии умерли 139 граждан.

По состоянию на 19 августа 2021 года лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 121 113 человек.