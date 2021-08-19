Ирак примерит на себя роль регионального посредника после вывода войск США

Ирак во главе с премьер-министром Мустафой аль-Кадими вступает в новую эру. С выводом американских войск страна намерена играть более активную роль в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, пишет турецкая "Сабах".

Встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими в Белом доме состоялась 26 июля. Тогда Байден и объявил, что в этом году завершит военную миссию в Ираке. Сейчас там находится 2500 американских военнослужащих, причем вывод войск не изменит фактического влияния США. Американская миссия просто полностью перейдет к консультативной роли. Но эти изменения сигнализируют о начале нового этапа. Борющийся со своими внутренними проблемами Ирак пытается взять на себя новую миссию в региональной политике. Успехи во внутренней политике покажут, насколько Ирак подходит для миротворческой работы в регионе.

Посреднические усилия на Ближнем Востоке



Роль Ирака на Ближнем Востоке меняется. Аль-Кадими, возглавивший правительство Ирака в мае 2020 года, стал необычной фигурой для иракской политики, поскольку у него нет политической партии. Он имеет опыт работы журналистом, был начальником Иракской национальной разведывательной службы. Правительство аль-Кадими пытается сохранить баланс между своими отношениями с США и Ираном. Иракское правительство также извлекает пользу из опыта отношений между Ираном и арабскими странами. Таким образом Ирак готовится стать посредником между крупными державами на Ближнем Востоке.

В Багдаде состоялось несколько раундов переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, и текущие переговоры будут иметь значение для мира в регионе, а также могут непосредственно повлиять на ситуацию в некоторых странах, таких как Ливан и Йемен. В правительстве Ирака объявили, что в конце августа состоится саммит лидеров стран региона. Кроме того, приглашение получили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Саммит станет знаменательным событием с точки зрения формирования будущего региона, которое также может оказать некоторое влияние на саудовско-иранские отношения.

Влияние Турции на мир в регионе также заслуживает внимания. Почти все страны Ближнего Востока находятся под влиянием Ирана или Саудовской Аравии, кроме Турции. Анкара выступает в качестве независимого игрока в регионе. Таким образом, ее роль также важна и внесет свой вклад в саммит.

Посреднические усилия Ирака определенно полезны. Однако надлежащий посредник должен справляться с внутренними делами страны и обеспечивать политическую стабильность. Этому способствует улучшение отношений между Ираком и арабскими странами.

Отношения Ирака с арабскими странами



Арабская идентичность Ирака выходит на первый план. Ирак не остается равнодушным к проблемам стран региона. Кроме того, Багдад поддерживает хорошие отношения со многими странами Ближнего Востока, при этом продолжая эти отношения улучшать. Например, в 2019 году Саудовская Аравия вновь открыла свое консульство в Багдаде спустя почти 30 лет. Стороны также открыли сухопутную границу, закрытую после войны в Персидском заливе в 1991 году. Кроме того, королевство также выделило Ираку средства и поддержало некоторые из его проектов.

Также в конце июня состоялся трехсторонний саммит с участием лидеров Египта, Иордании и Ирака. Этот саммит показал, что Багдад укрепляет дружественные отношения между союзниками США на Ближнем Востоке, а власти США оценили саммит как "исторический" и "важный шаг". В прошлом месяце было подписано топливное соглашение между Ираком и Ливаном. По условиям соглашения, Ирак поставит Ливану 1 млн тонн мазута, а оплата будет произведена услугами и товарами вместо наличных денег. Если учесть, что у Багдада также очень прочные отношения с Тегераном, становится понятно, почему Ирак станет наиболее подходящей страной для посреднической миссии. Но это не значит, что его усилия обязательно будут успешными. Правительству Ирака необходимо одновременно справляться с внутренними и внешними делами страны. К сожалению, во внутренних делах Ирака есть много переменных. Посредник без стабильности не поможет облегчить эту задачу.

Переход от войны к миру в постконфликтных государствах всегда был трудным. С новой конституцией система разделения власти Ирака характеризуется отсутствием межобщинного сотрудничества, застоем и кризисом. Новая система не смогла обеспечить гражданам надлежащее управление. Наблюдается тенденция отхода от межрелигиозной политики и растущий спрос на всеохватывающую иракскую идентичность. В этих условиях стать эффективным посредником между крупными державами Ираку будет не очень просто. Багдаду для начала следует заняться внутренними проблемами, чтобы потом более эффективно сосредоточиться на международных делах. Полностью инклюзивная политическая система может помочь Ираку в достижении функциональности и политической стабильности, что также проложит путь для новой роли Ирака на Ближнем Востоке.