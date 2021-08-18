Признает ли ЕС российские вакцины против COVID-19?

Россия - одна из первых стран на планете, разработавших вакцину против COVID-19. Как минимум одна из них (сейчас в России производят четыре разные вакцины) ”Спутник V”, получила признание во многих государствах на всех континентах. Тем не менее вакцину пока не признали в ЕС, где изначально препарат из России был воспринят с подозрением.

EUreporter отмечает, что хотя авторитетные медицинские и исследовательские источники давно оценили эффективность ”Спутника V”, который также производится по лицензии в нескольких странах, Европа не спешит одобрять вакцину, выдвигая различные предварительные условия.

Как обычно, в дело вмешалась и политика. В ряде европейских столиц ”Спутник V” был объявлен ”секретным идеологическим оружием Путина” и лекарством, которое якобы подрывает авторитет западных производителей. Были даже скандалы, как, например, в Словакии, где из-за российского препарата начался правительственный кризис. Но есть и другие государства на континенте, которые не дождались одобрения Брюсселя и решили использовать ”Спутник V”. Например, Венгрия, где российская вакцина испытывается вместе с другими лекарствами. Крошечный Сан-Марино тоже решился на российскую вакцину, получив положительные результаты. Но в ряде стран, в частности на Украине, в Литве и Латвии российская вакцина находится под строжайшим запретом, в основном по политическим соображениям.

К сожалению, без одобрения Европейского агентства лекарственных средств российским туристам, вакцинированным российскими препаратами, по-прежнему запрещен въезд в Европу, что неизменно сказывается негативно в первую очередь на туристическом секторе.

Москва, однако, не склонна драматизировать ситуацию и готова ждать, пока Европа согласиться дать ”зеленый свет” вакцине из России. Минздрав России при поддержке МИД ведет предметный профессиональный разговор с Евросоюзом о взаимном признании свидетельств о вакцинации. ”Политическая воля продемонстрирована и изложена. Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить технологическую совместимость процедур”, - сообщил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что Москва готова к продолжению прагматичного диалога и ожидает, что не будет проблем с европейской стороны, в том числе вызванных ”политизацией вопроса”.

В Евросоюзе с 1 июля действует система сертификатов COVID, которые выдают привитым и переболевшим, а также получившим отрицательный результат ПЦР-теста. Законодательство позволяет Европейской комиссии признавать эквивалентность документов, выданных в разных странах. В августе 2021 года были признаны паспорта иммунизации, которые выдаются в Сан-Марино, где доступна российская вакцина ”Спутник V”.

При этом препарат еще не зарегистрирован в странах блока: он проходит процедуру поэтапной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) с марта 2021 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставщик еще не предоставил ”достоверные данные, подтверждающие безопасность”. Москва, в свою очередь, утверждает, что все документы уже находятся в распоряжении регулятора.