Десять проектов по повышению энергобезопасности Узбекистана

17 августа Министерство энергетики Узбекистана обновило информацию о десяти крупнейших проектах в энергетическом секторе, которые уже реализуются в 2021 году и тех, которые должны быть завершены к концу года.

New Europe со ссылкой на министра энергетики Алишера Султанова пишет, что 2021 год станет переломным для Узбекистана и его энергетической безопасности. Ожидается, что к 2030 году спрос на электроэнергию существенно вырастет. "Мы должны удовлетворить спрос, чтобы реализовать экономический потенциал нашей страны, а также декарбонизировать электроэнергетический сектор. У нас огромное количество проектов в стадии реализации, есть те, которые завершены. Мне очень приятно сообщать о нашем прогрессе. Узбекистан привержен политической цели повышения энергоэффективности и увеличению доли возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления страны”, - добавил Султанов.

По данным Министерства энергетики Узбекистана, масштабы и быстрота реализуемых энергетических проектов не имеют себе равных в истории страны и охватывают самые разные виды деятельности: возобновляемые источники энергии, реконструкция объектов, уникальный проект GTL, системы учета, улучшенный мониторинг и онлайн-контроль.

1. За последние полгода подписано 10 контрактов на строительство тепловых, солнечных и ветряных электростанций. Их совокупная мощность 4341 МВт - треть от нынешней мощности узбекских электростанций.

2. Две крупные солнечные электростанции, мощностью по 100 МВт каждая, будут запущены в Навоийской и Самаркандской областях.

3. К концу 2021 года будут введены в эксплуатацию тепловые и солнечные электростанции общей мощностью 1 800 МВт.

4.К Концу 2021 года высоковольтные трансформаторы общей мощностью 1568 МВт будут установлены на 17 электроподстанциях. До конца года также будут запущены три инвестиционных проекта: реконструкция линии электропередачи ”Гузар-Регар”, мощностью 500 кВ; расширение открытых распределительных устройств (ОРУ) на подстанции ”Сурхан” мощностью 500 кВ; строительство базовой подстанции для электроснабжения внешних объектов электрифицированной железнодорожной линии ”Пап-Наманган-Андижан”.

5. Будет реконструировано и обновлено 15 тыс. км низковольтных линий электропередачи. Это первая реконструкция подобного масштаба в истории электроэнергетики Узбекистана.

6. Модернизация и реконструкция 4 тыс. трансформаторных подстанций до конца года.

7. Самый крупный инвестиционный проект в регионе и единственный в своем роде в регионе СНГ - проект Uzbekistan GTL (по производству синтетической нефти) в Кашкадарьинской области - будет завершен.

8. Установка автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии для всех 7,3 млн абонентов страны.

9.В рамках автоматизации системы современные счетчики газа будут бесплатно установлены более 3,5 млн потребителей.

10. Завершится установка штрих-кодов на бытовые газовые баллоны по Узбекистану. Контроль баллонов со сжиженным газом будет осуществляться в онлайн-режиме.