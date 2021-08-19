Новый парламент Армении оказался недееспособным

Новый парламент провел первое заседание 2 августа. Как и в предыдущем, в нем доминируют союзники премьер-министра Никола Пашиняна - у его партии ”Гражданский договор” менее двух третей мест в законодательном органе. Но в отличие от предыдущего состава парламента, здесь сейчас представлена более радикальная оппозиция.

Eurasianet напоминает, что бывший министр обороны, а ныне глава парламента крупнейшего оппозиционного блока, альянса "Армения" Сейран Оганян описал проигрыш оппозиции на парламентских выборах и ее сегодняшнюю роль языком военного: ”Когда не получается выполнить миссию во время боя, нужно занять позиции, а затем удерживать и укреплять их, чтобы подготовиться к следующей атаке”.

Тон был задан в первый день работы парламента, когда члены альянса "Армения" явились на заседание в футболках с изображением лиц нескольких недавно арестованных оппозиционеров и надписью ”политические заключенные”. На футболках были изображены чиновники из Сюникской области, на границе с Азербайджаном, которых, по мнению оппозиции, арестовали за сопротивление Пашиняну. Двое из них представляли бы альянс "Армения" в парламенте, если бы не сидели в тюрьме. Официально им были предъявлены обвинения в хищениях и злоупотреблении властью.

В самом начале заседания члены альянса "Армения" потребовали освобождения заключенных. ”Двое наших коллег, избранных депутатов, находятся в тюрьме, - сказал депутат Армен Рустамян. - Мы не можем начать новое заседание парламента, не обращая внимания на факт нарушения закона, ведь у них есть иммунитет”. В правящей партии ”Гражданский договор” утверждают, что депутатская неприкосновенность не распространяется на кандидатов в депутаты, учитывая, что их предполагаемые преступления имели место до того, как был избран парламент.

”У нас парламент или цирк? В первый день на повестке дня споры”; ”Народ, вы видели негодяев, которых привели в парламент? Убийцы весь день говорят об уничтожении Армении”, - пишут пользователи соцсетей, имея в виду оппозицию.

Парламенту удалось избрать спикера, его заместителей и глав комитетов, но после этого почти ничего сделано не было. Главными новостями из парламента остаются личные оскорбления. Спровоцировал конфликт закон, криминализирующий ”грубые оскорбления” правительственных чиновников. Возник вопрос о том, что является серьезным оскорблением. На заседании парламента 11 августа Анна Мкртчян, депутат от другой оппозиционной фракции ”Честь имею” назвала Пашиняна "капитулянтом". Спикер Ален Симонян попросил ее выключить микрофон, а вновь избранный вице-спикер от альянса "Армения" Ишхан Сагательян выступил в защиту Мкртчян, утверждая, что ее слова стоит расценивать не как оскорбление, а как политическую оценку. Депутат от ”Гражданского договора” Нарек Григорян ответил, что такие выражения неприемлемы, после чего депутаты пошли врукопашную. Ссора обострилась, когда Ален Симонян вызвал охрану и распорядился прекратить прямую трансляцию заседания. Журналистам, освещавшим сессию, было велено покинуть ложу прессы.

Это спровоцировало дебаты о свободе прессы при освещении парламента. "Я всегда был и останусь защитником журналистов, защитником свободы слова, - заявил журналистам после заседания еще один депутат от ”Гражданского договора” Владимир Варданян. - Однако не думаю, что задача СМИ - освещать перебранку".

Изгнание журналистов вызвало критику со стороны омбудсмена страны. Правозащитница Нина Карапетянц заявила, что журналистам, возможно, придется обратиться в международные организации. Пресса ”может обращаться к правозащитникам, в прокуратуру, во все другие соответствующие органы. Уверена, что внутри Армении этот вопрос не решится. Но есть международные структуры, например, Европейский суд по правам человека”.

Враждебные отношения между правящей партией и оппозицией разительно отличаются от атмосферы в прошлом парламенте, когда две оппозиционные партии были готовы работать с Пашиняном и его союзниками по альянсу ”Мой шаг”. Консервативная партия ”Процветающая Армения”, возглавляемая олигархом Гагиком Царукяном, сыграла ключевую роль в назначении досрочных выборов 2018 года, которые привели к власти ”Мой шаг”. Желание сохранить многочисленные деловые контакты удерживало Царукяна на стороне Пашиняна, но в итоге их отношения все равно испортились.

Точно так же другая оппозиционная сила в предыдущем парламенте, относительно либеральная ”Просвещенная Армения” изначально рассматривалась как дружеская для ”Моего шага”, хотя позже ее сопротивление обострилось, поскольку Пашинян обвинил партию в сотрудничестве с прежним режимом.

Предыдущий парламент был сформирован после чрезвычайно популярной весенней бархатной революции Пашиняна 2018 года. Новый парламент, напротив, был сформирован в результате внеочередных выборов, объявленных в результате политического кризиса, последовавшего за катастрофическим поражением страны в войне в результате неэффективного руководства Пашиняна, как считают многие. Две новые оппозиционные силы в парламенте связаны с бывшими президентами, лидерами режима, который Пашинян свергнул в 2018 году, и давними политическими врагами премьер-министра.

”Оппозиция пытается занять сильные позиции в парламенте и частично ей это удается. Можно сказать, что в армянском парламенте никогда не было таких радикальных оппозиционных сил, - написал аналитик Грант Микаелян по поводу начала работы нового парламента. - Качество работы нам еще предстоит оценить. Правящая партия дает ответную реакцию, критикуя оппозицию. Оппозиции еще нужно научиться противостоять этим атакам, которые резонно назвать новым явлением в армянской политической культуре, а также адекватно реагировать на них и в целом вносить какую-то повестку дня в парламент. От этого зависит ее собственное политическое будущее и будущие развития армянской политики”.