МиГ-29 упал в Астраханской области, пилот погиб
Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, о трагедии рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук", - цитирует сообщение ТАСС.
Во время полета истребитель был без боекомплекта. В результате катастрофы летчик погиб.
На место ЧП направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил, которая установит причины крушения.
Вестник Кавказа
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