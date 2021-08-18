МиГ-29 упал в Астраханской области, пилот погиб

Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области, о трагедии рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук", - цитирует сообщение ТАСС.

Во время полета истребитель был без боекомплекта. В результате катастрофы летчик погиб.

На место ЧП направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил, которая установит причины крушения.