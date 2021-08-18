Строительство трассы Сочи - Новороссийск запланировано на 2030 год

Власти Кубани планируют в 2030 году начать строительство скоростной трассы, которая свяжет Сочи и Новороссийск. Об этом говорится в транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

"С 2030 года планируется начать строительство скоростной автомобильной дороги между Новороссийском и Сочи", - цитирует документ ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что правительство изучает возможные варианты разгрузки дорог, которые ведут в города Новороссийск и Сочи. Он совершил поездку в Краснодарский край, чтобы посмотреть трассировку дороги от Джубги до Сочи, после чего было принято решение разбить строительство трассы на этапы и в первую очередь обустроить самые загруженные участки обходов Сочи, Туапсе и Лазаревского.