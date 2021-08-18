Специальным гостем фестиваля "Спасская башня" станет Тилль Линдеманн

Специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который стартует в Москве в последние дни лета, станет фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн, - сообщили в дирекции фестиваля.

"Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября", - рассказали в дирекции, передает ТАСС.

Линдеманн - автор сборников стихов Messer ("Нож"), In stillen Nachten ("В тихой ночи"), он снялся в восьми фильмах, а также принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", записав кавер советской песни "Любимый город".

Напомним, XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free.