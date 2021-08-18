Тротуары и остановки благоустраивают в Ставрополе

Тротуары и остановки продолжают благоустраивать в Ставрополе, такое сообщение опубликовано на сайте администрации города.

В нем говорится, что к началу осени благоустройство тротуаров планируется завершить на 15 участках, включая улицы Мира, Орджоникидзе, Добролюбова, Комсомольскую, Гризодубовой и переулок Каховский. Уже обновлены тротуары на улицах Трунова (от ул. Бурмистрова до ул. Пригородная) и Серова (от пер. Крупской до ул. Достоевского). Коммунальщики также приводят в порядок остановки общественного транспорта в разных частях Ставрополя.

Кроме того, благоустройство тротуаров в городе будет проводиться по обращениям граждан, поступившим на прямую линию губернатора края Владимира Владимирова, а также во время личных приемов главы региона и главы города Ивана Ульянченко. Всего запланировано благоустроить 16 таких участков.

Помимо прочего, в рамках городского финансирования в Ставрополе уже установлено 10 новых остановок по улице Заводской, Достоевского, Артема, Черняховского, Герцена, Матросова, на пересечении проспектов Кулакова и Юности.