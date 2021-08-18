Музеи Юга России пополнят боевые знамена времен Великой Отечественной войны

Музеи субъектов РФ на Юге России получат 34 боевых знамени стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны в южных регионах и участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Боевые знамена дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области и Крыму, доставлены в ЮВО для последующей передачи в музеи субъектов Российской Федерации. Реликвии переданы представителям командования общевойсковых объединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии для проведения реставрационных работ и подготовки знамен к торжественным церемониям передачи в музеи Воинской Славы", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Десять из 34 знамен останутся в Ростовской области, восемь передадут в Волгоград, 11 - в Крым, в том числе в Керчь и Феодосию, два - в Астрахань, три оставшихся - в Дагестан, Краснодар и Чечню.

Помимо этого, 22 августа, в День Российского Флага, во время праздничных мероприятий в Военно-патриотическом парке "Патриот" МО РФ в подмосковном Алабине 15 боевых знамен передадут Южному военному округу.

Вручение знамен будет проходить в период проведения военно-технического форума ЮВО "Армия-2021" на площадках парков "Патриот" субъектов РФ - такое поручение дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.