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Музеи Юга России пополнят боевые знамена времен Великой Отечественной войны

Музеи Юга России пополнят боевые знамена времен Великой Отечественной войны

Музеи субъектов РФ на Юге России получат 34 боевых знамени стрелковых, кавалерийских и танковых дивизий и бригад, сформированных в годы Великой Отечественной войны в южных регионах и участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Боевые знамена дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области и Крыму, доставлены в ЮВО для последующей передачи в музеи субъектов Российской Федерации. Реликвии переданы представителям командования общевойсковых объединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии для проведения реставрационных работ и подготовки знамен к торжественным церемониям передачи в музеи Воинской Славы", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Десять из 34 знамен останутся в Ростовской области, восемь передадут в Волгоград, 11 - в Крым, в том числе в Керчь и Феодосию, два - в Астрахань, три оставшихся - в Дагестан, Краснодар и Чечню.

Помимо этого, 22 августа, в День Российского Флага, во время праздничных мероприятий в Военно-патриотическом парке "Патриот" МО РФ в подмосковном Алабине 15 боевых знамен передадут Южному военному округу.

Вручение знамен будет проходить в период проведения военно-технического форума ЮВО "Армия-2021" на площадках парков "Патриот" субъектов РФ - такое поручение дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

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Вестник Кавказа

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