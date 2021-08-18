На вакцинацию в Рустави можно будет доехать бесплатно

В Рустави решили запустить автобусы, которые бесплатно будут доставлять жителей до пунктов вакцинации, пишет Sputnik Грузия.

Ранее бесплатные автобусы для тех, кто хочет сделать прививку уже запустили в Тбилиси и Батуми. В Рустави к центральной поликлинике из разных точек города будут ездить три автобуса, уточнили в Минздраве Грузии.

Бесплатные автобусы будут курсировать до 4 сентября, пока в городе действует ограничение на передвижение транспорта.