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На Ставрополье появится новое подземное водохранилище для водоснабжения

На Ставрополье появится новое подземное водохранилище для водоснабжения

Власти Ставрополья намерены кардинально решить проблему водоснабжения Кавказских Минеральных Вод с помощью нового подземного водохранилища. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров.

"Сейчас разрабатываем проект освоения Малкинского подземного водохранилища и подачи воды с него в сторону Кавказских Минеральных вод. <> Три источника водоснабжения - я уверен, что этим мы навсегда закроем вопрос водоснабжения Кавминвод", - приводит слова губернатора ТАСС.

Также он отметил, что в дальнейшем для улучшения водоснабжения курортного региона планируется прокладка новой трубы для подачи воды со стороны Невинномысска и увеличение емкости отстойника Эшкаконского водохранилища, которое служит основным источником водоснабжения Кисловодска.

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Вестник Кавказа

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