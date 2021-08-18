На содержание Крымского моста потратят 1 млрд рублей

За два года на содержание Крымского моста из федерального бюджета будет выделено 992,1 млн рублей.

Согласно данным сайта госзакупок именно такая стоимость у контракта, который на конкурсной основе получила компания ПАО "Мостотрест".

Средства будут выделяться постепенно: в 2021 году на содержание моста направят 173,9 млн рублей, в 2022 году - 540,06 млн рублей, в 2023 году - еще 278,1 млн рублей.

Работы по содержанию объекта проведут с 1 сентября 2021 года по 30 июня 2023 года. Общая протяженность Крымского моста - 19,03 км, из них мост - 6,4 км, эстакады - 10,5 км.

Специалисты проведут диагностику и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на объекте, отремонтируют дороги для поддержания технического состояния моста, займутся ликвидацией последствий обвалов и селевых потоков, а также озеленением. В зимний период компания будет расчищать дороги от снега и предотвращаться скользкость, пишет "РБК-Краснодар".