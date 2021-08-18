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Светофоры со светодиодными опорами повышают безопасность на улицах Краснодара

Светофоры со светодиодными опорами повышают безопасность на улицах Краснодара

На самых оживленных перекрестках Краснодара продолжат устанавливать светофоры со светодиодными опорами, такое сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

Дополнительная подсветка издалека привлекает внимание автомобилистов, так что даже в условиях осадков и тумана сигнал светофора хорошо виден. В результате сокращается количество аварий с участием пешеходов.

В прошлом году успешно прошли испытания нового светофора на перекрестке улиц им. Фрунзе и Северной. В текущем году светофоры с подсветкой установлены на семи участках города, их число увеличится в 2022-2023 годах.

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Вестник Кавказа

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