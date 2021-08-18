Сбытчик героина задержан в Нальчике

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарии при силовой поддержке отряда спецназа "Гром" задержали 25-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотиков. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КБР.

При обыске на съемной квартире у мужчины в Нальчике был найден и изъят пакет с 480 черными полимерными свертками с комкообразным веществом, а также фасовочные материалы и электронные весы.

Как установила экспертиза, в свертках был героин массой свыше 330 г.

По словам задержанного, наркотик он собирался сбывать через интернет, через тайниковые закладки на территории региона.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в управлении.