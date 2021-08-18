МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану
Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны.
"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", - сказано в заявлении учреждения.
Стоит отметить, что на следующей неделе фонд должен был перечислить Афганистану около $400 млн помощи.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться