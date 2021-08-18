Хабиб рассказал, кто является лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов считает нигерийца Камару Усмана лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"С лучшим бойцом мира p4p на мероприятии в Дубае", - написал Хабиб, прикрепив к посту фотографию с Усманом.

Всего на счету Камары Усмана 20 боев в смешанных единоборствах. Он одержал 19 побед и потерпел одно поражение..

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.