Жителей Ингушетии оштрафовали за распространение экстремистских материалов

Магасский, Назрановский и Малгобекский районные суды Ингушетии привлекли к ответственности троих жителей республики за распространение экстремистских материалов в интернете, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по региону.

Отмечается, что за пропаганду и публичное демонстрирование символики и атрибутики запрещенных в России организаций троих жителей Ингушетии обязали выплатить административные штрафы.

В ведомстве напомнили, что пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики, либо атрибутики террористических организаций запрещены федеральными законами.