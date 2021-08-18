В Крыму арестовали двух членов террористической организации

Ленинский районный суд Севастополя арестовал еще двух из пяти предполагаемых сторонников запрещенной в России экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

"Суд удовлетворил ходатайство ФСБ об избрании меры пресечения Рустему Мурасову в виде содержания под стражей до 11 октября", - приводит слова Кубердинова "Интерфакс".

Адвокат Алексей Ладин также заявил об аресте Заура Абдуллаева. Защита намерена обжаловать данное решение.

Напомним, что ранее в Крыму арестовали троих подозреваемых в участии в террористической организации.