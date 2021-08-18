Коронавирус оставил заключенных без свиданий в Казахстане

Длительные и краткосрочные свидания для заключенных на время запрещены в регионах в "красной" зоне по коронавирусу, рассказали в комитете уголовно-исполнительной системы Казахстана.

На сегодня в ней находятся все регионы, кроме Туркестанской области.

"Содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предоставляются телефонные переговоры, а также видеосвидания", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В комитете подчеркнули, что у осужденных и подследственных есть все требующиеся лекарства, в помещениях проводятся проветривания, в палатах и кабинетах осуществляется кварцевание, соблюдается масочный режим.