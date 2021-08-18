"Купального вора" из Незлобной отыскали на Ставрополье

Правоохранители установили личность мужчины, подозреваемого в совершении кражи на пляже. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В нем говорится, что в дежурную часть ОМВД по Георгиевскому городскому округу поступило заявление от местного жителя: когда он отдыхал на речке, кто-то украл деньги из кармана его одежды.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел, где он признался в совершении противоправного деяния.

В частности, подозреваемый рассказал, что гулял неподалеку от реки. Увидев потерпевшего, злоумышленник подождал, когда он оставит вещи и пойдет в воду. "Воспользовавшись ситуацией, фигурант похитил порядка 27 тыс рублей, которые были в кармане у потерпевшего", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража).