Владельца незаконной оружейной мастерской задержали в Дагестане
Житель Кизилюртовского района держал у себя дома мастерскую, где из гражданского оружия делали боевое. Соответствующее сообщение распространило УФСБ по Дагестану.
Умелец живет в селе Новый Чиркей. При обысках у него были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, ручные гранаты, взрыватели, боеприпасы, электрический детонатор и взрывчатка, пишет РИА "Дагестан".
Открыто уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Вестник Кавказа
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