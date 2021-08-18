Владельца незаконной оружейной мастерской задержали в Дагестане

Житель Кизилюртовского района держал у себя дома мастерскую, где из гражданского оружия делали боевое. Соответствующее сообщение распространило УФСБ по Дагестану.

Умелец живет в селе Новый Чиркей. При обысках у него были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, ручные гранаты, взрыватели, боеприпасы, электрический детонатор и взрывчатка, пишет РИА "Дагестан".

Открыто уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.