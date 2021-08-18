Эрдоган: Турция готова сотрудничать с талибами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова к сотрудничеству с движением "Талибан" (движение запрещено в РФ) для сохранения мира в Афганистане.

"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", — приводит слова Эрдогана Hurriyet.

Президент подчеркнул, что Турция приветствует "умеренные" заявление "Талибана".

Эрдоган также заявил, что планирует в конце недели провести переговоры по Афганистану с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.