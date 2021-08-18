Автомобилист заплатит за флаг Казахстана на капоте в Атырау

Житель Атырау заплатит штраф за прикрепленный к машине флаг Казахстана, сообщает официальный портал Polisia.kz.

В понедельник 16 августа сотрудники городского Центра оперативного управления полиции, используя камеры видеонаблюдения, на перекрестке улиц Еркинова-Амандосова заметили автомобиль Kia Rio, к капоту которого был прикреплен государственный флаг Казахстана.

На место были направлены сотрудники батальона патрульной полиции.

В итоге 33-летний водитель, нарушивший правила пользования государственными символами РК, был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.458 Кодекса об административных правонарушениях. На него наложен штраф в размере 72 925 тенге.