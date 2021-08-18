Компании Тверской области обсудили вопросы сотрудничества с Ираном

В Москве состоялась встреча посла Ирана в России Казема Джалали с представителями компаний Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На встрече, состоявшейся в посольстве Исламской Республики 16 августа, стороны подвели предварительные итоги участия Тверской области в первой специализированной выставке Eurasia Expo 2021 и обсудили дальнейшее сотрудничество в продвижении тверской продукции на рынки Ирана, передает агентство IRNA.

В частности, были затронуты вопросы поставки муки и нефтегазового оборудования от тверских производителей. Намечена дорожная карта для выхода на иранский рынок.

Помимо этого, участники встречи рассмотрели вопрос создания в Тверской области совместного российско-иранского предприятия.

Напомним, в июле 2021 года 10 тверских компаний приняли участие в выставке Eurasia Expo 2021 в Тегеране. Регион на выставке представили производители мебели, пищевой продукции, строительных материалов, электротехнического оборудования, нефтегазового оборудования.