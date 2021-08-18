Ашраф Гани обратился к народу Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал из страны 15 августа, опубликовал видеообращение в Facebook, где объяснил причины своего бегства.

По словам главы государства, он был вынужден покинуть страну, поскольку не желал кровопролития.

"Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже. Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь", - сказал он.

Гани отметил, что во время захвата Кабула движением "Талибан" (запрещено в РФ) он находился во дворце. По его словам, талибы обещали, что не станут входить столицу Афганистана, однако окружили президентский дворец заранее.

Он также заявил, что планирует вернуться в Афганистан в ближайшее время и намерен продолжать усилия "для достижения справедливости для афганцев".

Гани подчеркнул, что народ Афганистана хочет мира и он уважает усилия экс-президента Афганистана Хамида Карзая и председателя высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы.

Также глава государства опроверг информацию о том, что он вывез с собой деньги, когда покидал страну.

"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке", — сказал Гани.