Спасатели помогли заблокированному в квартире ребенку в Кашкадарьинской области

Маленький ребенок оказался заперт в квартире в городе Карши (Кашкадарьинская область), такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Оставленный один дома двухлетний малыш оказался заблокирован в квартире многоэтажного дома накануне, кроме него в помещении никого не было.

Сигнал о ЧП поступил в дежурную службу МЧС по области.

Прибывшие на место событий спасатели пробрались к вартиру через открытое окно, спустившись в него с верхнего этаже с помощью веревок, и открыли дверь изнутри.

Ребенок был передан матери в целости и сохранности, передает Sputnik Узбекистан.