В ковид-госпиталях КЧР родилось более 70 здоровых детей за время пандемии

В ковид-госпиталях Карачаево-Черкесии, где с начала коронавирусной пандемии родилось более 70 детей, созданы все условия для родов, сообщил "Интерфаксу" представитель оперштаба республики.

"С начала пандемии в КЧР коронавирус подтвердился у 841 беременной, из которых около 200 женщин госпитализировали. Часть женщин родоразрешились в госпиталях, где за время пандемии родился 71 ребенок, в том числе одна двойня. Все дети здоровы, тест на COVID-19 у них отрицательный", - сказал он.

Также отмечено, что в госпиталях есть условия для телемедицины, региональные акушеры-гинекологи регулярно связываются с коллегами из федерального центра.