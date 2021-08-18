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Десятки тысяч человек остались без света в Новороссийске

Десятки тысяч человек остались без света в Новороссийске

Авария оставила без света более 37 тыс жителей Новороссийска, такое сообщение распространил оперативный штаб Краснодарского края.

"Как сообщает Кубаньэнерго, в 16:20 мск в городе произошло отключение трех подстанций: "Лесной порт", "Широкая балка" и РИП", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

В штабе уточнили, что в 16:27 подстанцию "Лесной порт" перевели на питание от резервных источников.

Причину аварии выясняют специалисты.

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