Десятки тысяч человек остались без света в Новороссийске

Авария оставила без света более 37 тыс жителей Новороссийска, такое сообщение распространил оперативный штаб Краснодарского края.

"Как сообщает Кубаньэнерго, в 16:20 мск в городе произошло отключение трех подстанций: "Лесной порт", "Широкая балка" и РИП", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

В штабе уточнили, что в 16:27 подстанцию "Лесной порт" перевели на питание от резервных источников.

Причину аварии выясняют специалисты.