Раиси - Путину: Иран заинтересован в подписании договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Россией

Тегеран заинтересован в скорейшем подписании договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Москвой. Об этом сообщил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба иранского политика.

"Мы серьезно настроены как можно скорее довести до конца вопрос [подписания] документа о всеобъемлющем сотрудничестве Ирана и России", - приводит его слова ТАСС.

Раиси пояснил, что Исламская Республика намерена устранить препятствия в двусторонних отношениях, начать новую страницу сотрудничества и нарастить торговый оборот с Россией.

Президент ИРИ также выразил благодарность РФ за поддержку идеи вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, так как, по его словам, такие шаги укрепляют близкие отношения Москвы и Тегерана.