Новые грозы идут на Москву

Вторая грозовая волна накроет Москву ближайшей ночью и завтра днем, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.

"К нам уже подтянулась одна так называемая "засветка", а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку", - цитирует ее РИА Новости.

Волосюк уточнила, что обычно такие волны приходят с юга.

Только что в Москве прошел ливень с грозой и порывистым ветром. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, непогода повалила 20 деревьев, с травмами от упавшего дерева госпитализирована женщина, также повреждены пять автомобилей.