Гани расскажет о своем бегстве из Афганистана в видеообращении

Лидер Афганистана Ашраф Гани планирует опубликовать видеообращение, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телекомпании, в своем обращении президент подробнее сообщит о своем бегстве из Афганистана и расскажет, почему оно было незапланированным.

Напомним, что 15 августа Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну после того, как талибы (движение запрещено в РФ) установили контроль над Афганистаном.