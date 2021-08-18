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Гани расскажет о своем бегстве из Афганистана в видеообращении

Гани расскажет о своем бегстве из Афганистана в видеообращении

Лидер Афганистана Ашраф Гани планирует опубликовать видеообращение, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телекомпании, в своем обращении президент подробнее сообщит о своем бегстве из Афганистана и расскажет, почему оно было незапланированным.

Напомним, что 15 августа Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну после того, как талибы (движение запрещено в РФ) установили контроль над Афганистаном.

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Вестник Кавказа

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