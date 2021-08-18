Лейла Бегим прочла на Джыдыр Дюзю свои стихи, посвященные освобождению Шуши (ВИДЕО)

Председатель клуба Natavan society, член правления международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", поэтесса Лейла Бегим прочла на легендарной высоте Джыдыр Дюзю около Шуши стихи, написанные ею в день освобождения "жемчужины Карабаха" 8 ноября 2020 года.

Чтение сопровождалось музыкой на скрипке в исполнении Джанели Наджафлы - лауреата международных и республиканских конкурсов, 19-летней студентки Бакинской музыкальной Академии (заочно) и Чешской консерватории (очно).

Представляем полный текст этого стихотворения, посвященного освобождению колыбели азербайджанской музыки и искусства. В нем отражается, с одной стороны, горечь и страдания азербайджанского народа от 28-летней оккупации, а с другой - счастье от освобождения и радость воссоединения с Шушой.

Шуше Над твоими лесами Полыхает рассвет Ветер плачет стихами, Реет радостью снег!.. Синих гор все вершины Снова в белом платке, Скрыты тканью седины Долгих горестных лет... Двадцать восемь ли весен Двадцать восемь ли зим В бесконечную осень Окунались мечты?.. Над твоими лесами Полыхает рассвет. Тянут руки мостами Твои дети к тебе!.

Лейла Бегим

08.11.2020

Так Лейла Бегим - автор поэмы "Плач по Карабаху" - наконец встретилась с любимым Карабахом.

Вот отрывок из этой поэмы, обращенный к Карабаху.