Лейла Бегим прочла на Джыдыр Дюзю свои стихи, посвященные освобождению Шуши (ВИДЕО)
Председатель клуба Natavan society, член правления международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", поэтесса Лейла Бегим прочла на легендарной высоте Джыдыр Дюзю около Шуши стихи, написанные ею в день освобождения "жемчужины Карабаха" 8 ноября 2020 года.
Чтение сопровождалось музыкой на скрипке в исполнении Джанели Наджафлы - лауреата международных и республиканских конкурсов, 19-летней студентки Бакинской музыкальной Академии (заочно) и Чешской консерватории (очно).
Представляем полный текст этого стихотворения, посвященного освобождению колыбели азербайджанской музыки и искусства. В нем отражается, с одной стороны, горечь и страдания азербайджанского народа от 28-летней оккупации, а с другой - счастье от освобождения и радость воссоединения с Шушой.
Шуше
Над твоими лесами
Полыхает рассвет
Ветер плачет стихами,
Реет радостью снег!..
Синих гор все вершины
Снова в белом платке,
Скрыты тканью седины
Долгих горестных лет...
Двадцать восемь ли весен
Двадцать восемь ли зим
В бесконечную осень
Окунались мечты?..
Над твоими лесами
Полыхает рассвет.
Тянут руки мостами
Твои дети к тебе!.
Лейла Бегим
08.11.2020
Так Лейла Бегим - автор поэмы "Плач по Карабаху" - наконец встретилась с любимым Карабахом.
Вот отрывок из этой поэмы, обращенный к Карабаху.
Вновь воспрянет глава твоя гордая.
Извлечен будет смертный осколок.
Ты увидишь Шуши новый облик,
Сбросит черный платок свой свободная.
И войду наконец к вам с поклоном я.
Зацелую все раны, любимый.
Не расстанемся больше с тобой мы.
Я с тобой до рожденья помолвлена.
Без тебя прошла юность и молодость...
Только слышала издали голос твой..
Так и жили с тобой мы, страдая...
Отпустив вековые греховности,
Вмиг душа наша сбросит оковы все -
Пусть изранена вся, пусть седая...
Вестник Кавказа
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