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Лейла Бегим прочла на Джыдыр Дюзю свои стихи, посвященные освобождению Шуши (ВИДЕО)

Лейла Бегим прочла на Джыдыр Дюзю свои стихи, посвященные освобождению Шуши (ВИДЕО)

Председатель клуба Natavan society, член правления международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", поэтесса Лейла Бегим прочла на легендарной высоте Джыдыр Дюзю около Шуши стихи, написанные ею в день освобождения "жемчужины Карабаха" 8 ноября 2020 года.

Чтение сопровождалось музыкой на скрипке в исполнении Джанели Наджафлы - лауреата международных и республиканских конкурсов, 19-летней студентки Бакинской музыкальной Академии (заочно) и Чешской консерватории (очно).

Представляем полный текст этого стихотворения, посвященного освобождению колыбели азербайджанской музыки и искусства. В нем отражается, с одной стороны, горечь и страдания азербайджанского народа от 28-летней оккупации, а с другой - счастье от освобождения и радость воссоединения с Шушой.

 

Шуше

 

Над твоими лесами

Полыхает рассвет

Ветер плачет стихами,

Реет радостью снег!..

Синих гор все вершины

Снова в белом платке,

Скрыты тканью седины

Долгих горестных лет...

Двадцать восемь ли весен

Двадцать восемь ли зим

В бесконечную осень

Окунались мечты?..

Над твоими лесами

Полыхает рассвет.

Тянут руки мостами

Твои дети к тебе!.

 

 

Лейла Бегим

08.11.2020

Так Лейла Бегим - автор поэмы "Плач по Карабаху" - наконец встретилась с любимым Карабахом.

Вот отрывок из этой поэмы, обращенный к Карабаху.

 

Вновь воспрянет глава твоя гордая.

Извлечен будет смертный осколок.

Ты увидишь Шуши новый облик,

Сбросит черный платок свой свободная.

 

И войду наконец к вам с поклоном я.

Зацелую все раны, любимый.

Не расстанемся больше с тобой мы.

Я с тобой до рожденья помолвлена.

 

Без тебя прошла юность и молодость...

Только слышала издали голос твой..

Так и жили с тобой мы, страдая...

 

Отпустив вековые греховности,

Вмиг душа наша сбросит оковы все -

Пусть изранена вся, пусть седая...

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Вестник Кавказа

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